“لجنة الاسير سكاف”: إسقاط “إتفاق 17 أيار” أسس لعصر جديد من المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2020 - 17:48

“لجنة الاسير سكاف”: إسقاط “إتفاق 17 أيار” أسس لعصر جديد من المقاومة

منذ 1 ساعة 18 May، 2020
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

أكدت “لجنة أصدقاء الأسير في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لمناسبة ذكرى “إتفاق 17 أيار” أن “وطننا سيبقى وطنيا عروبيا مهما طال الزمن وسينبذ القوى التي تؤمن بالسلام مع كيان العدو الغاصب الذي ارتكب المجازر البربرية والوحشية بحق وطننا وشعبنا”.

وأشارت اللجنة الى أن “إسقاط إتفاق 17 أيار مع الإحتلال الصهيوني أجهض أحد أهم أهداف العدو في المنطقة وأسس لعصر جديد من المقاومة”، وحيت “كل الذين شاركوا في إسقاط هذا الإتفاق والى الشهداء الذين رووا أرض الوطن بدمائهم في مواجهة العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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