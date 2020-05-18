مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من مخاطر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة وباء “كوفيد-19″، مطالبًا إياها بضرورة وضع الظروف الصحية في الحسبان لأن فيروس كورونا المستجد مازال يمثل تهديدا خطيراً.

وقال أدهانوم، في كلمة خلال اجتماع عبر الإنترنت لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لوباء كوفيد-19، اليوم الاثنين: “يجب على الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو إعادة الحياة وتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، التحرك بحذر لأن الفيروس لازال خطيرًا”.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية “نفهم رغبة الدول في العودة للعمل، ونريد أسرع تعاف عالمي ممكن لكن نحث الدول على التحرك بحذر”، متابعًا “غالبية سكان العالم لازالوا معرضين للإصابة بالفيروس”.

المصدر: سبوتنيك