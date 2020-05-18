حركة الامة: لمواجهة “صفقة القرن” عبر تصعيد المواجهة والمقاومة

أشارت “حركة الأمة” في لبنان الى أن “يوم القدس العالمي يحل هذا العام في ظل ظروف صعبة وتصاعد الهجمة الإمبريالية ـ الصهيونية وتواطؤ الرجعية العربية، في إطار صفقة القرن التي تهدف إلى شطب قضية الشعب العربي الفلسطيني وتهويد كامل لفلسطين المحتلة”.

واضافت الحركة في بيان لها الاثنين ان “ذلك يحتم مواجهة هذه الصفقة الشيطانية بأعلى قدر من الاستعداد واليقظة وتمتين وحدة المقاومين لهزيمة هذا المشروع عبر تصعيد المواجهة والمقاومة”، ولفتت الى أن “تكون الأمة العربية والإسلامية قد استفادت من معاني وقيم شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان المبارك والذي حل هذا العام في ظروف صعبة وقاسية صحيا وبيئيا واجتماعيا واقتصاديا”.

وقالت الحركة “في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل ندعو إلى أعلى قدر من التضامن الانساني والاجتماعي لمواجهة الاوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا”، مشددة على “ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة على المستوى الحكومي والرسمي لمكافحة الفساد ومحاسبة كل المرحلة الماضية وما فيها من من سمسرات وصفقات وهدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام