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May 18 2020 - 15:54

بالصور ..إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية

منذ 25 mins 18 May، 2020
بالصور ..إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية
سورية - عربي وإقليمي

بالصور ..إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية

المصدر: سانا

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