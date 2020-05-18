السيد رئيسي: ستندلع انتفاضة واسعة ليس فقط في فلسطين بل في كل المنطقة

اعتبر رئيس السلطة القضائية في ايران السيد ابراهيم رئيسي أن”خطة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة مقدمة لتمرير صفقة القر”،ن وقال إن” الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لن ينجحا في تمرير هذه الصفقة وان انتفاضة أوسع نطاقا مما شهدته فلسطين في الماضي ستندلع وستشمل كل المنطقة” .

وشدد السيد رئيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء على أن”محاولات تشكيل الشرق الأوسط الأمريكي ستطويه سجلات التاريخ”، وقال إن”خروج الولايات المتحدة من المنطقة قد بدا بإرادة أبناء المنطقة وسيثمر ذلك ببركة دم الشهيد سليماني وشهداء المقاومة وسيكون مستقبل المنطقة مختلفا”.

المصدر: فارس