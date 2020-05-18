لبنان: فتح المؤسسات والأسواق بمختلف المناطق والالتزام بتدابير الوقاية من كورونا

شهدت مختلف المناطق اللبنانية اليوم الاثنين حركة شبه طبيعية بعد القرار الذي اتخذ أمس، بإعادة فتح البلاد جزئيا مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “سجلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين”، وتابعت “قد تقيد المواطنون بمقررات التعبئة والتزموا شروط التعبئة الصحية”.

واشارت الوكالة الى ان “القوى الأمنية سيرت الدوريات وأقامت الحواجز الثابتة والمتحركة لمراقبة حركة سير الآليات طبقا لقرار الحكومة(مفرد ومجوز) وقمع المخالفات مع التشديد على ضرورة التقيد بعدد الركاب داخل كل سيارة وارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى داخل السيارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام