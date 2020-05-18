مياه لبنان الجنوبي: الانخفاض بساعات التغذية ناتج عن التقنين الكهربائي القاسي

أوضحت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان لها الاثنين أن “الانخفاض الحاصل في ساعات التغذية بالمياه ناتج عن التقنين الكهربائي القاسي الذي تسبب بتوقف الضخ من محطاتها واضطرها لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لفترات طويلة فوق قدرة تحملها.

ولفتت المؤسسة الى انها “فرقها قامت خلال فترة الاغلاق العام الأخيرة، وفي عطلة نهاية الأسبوع باتخاذ كافة الاجراءات المتوفرة لتأمين استمرار التغذية بالمياه وفق القدرات والامكانيات المتاحة”.

وأسفت المؤسسة “لانخفاض كميات المياه في هذه الظروف الصعبة وفي رحاب شهر رمضان المبارك”، واكدت أن “مسألة التغذية الكهربائية والتقنين الحاصل خارج عن ارادتها وانها قد لجأت لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية على الرغم من كلفتها العالية في ظل الظروف المالية الصعبة، التي تمر بها المؤسسة حاليا لتأمين المياه وتخفيف الاعباء قدر الامكان عن كاهل المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام