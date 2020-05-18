بوتين يطلب من مسلمي بلاده الاحتفال بعيد الفطر في منازلهم والابتعاد عن التجمعات الكبيرة

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مسلمي بلاده الاستماع إلى نصائح رجال الدين، والاحتفال بعيد الفطر في المنازل والامتناع عن التجمعات الكبيرة.

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قيادات وممثلي المجتمع المدني في جمهورية داغستان، الواقعة في شمال القوقاز، على خلفية وضع فيروس كورونا هناك: “أعلم أهمية هذا العيد “عيد الفطر” بالنسبة للناس في الجمهورية “داغستان”، وكيف يحافظون على عاداتهم، أعلم أن رجال الدين يدعون المسلمين إلى الاحتفال في بيوتهم والامتناع عن صلاة الجماعة وعادات اللقاء الجماعي مع الأصدقاء، أعول على الاستماع لنصائحهم”.

المصدر: سبوتنيك