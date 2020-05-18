طرابلسي: على وزارة التربية رعاية اتفاق يساهم بتقاسم الأعباء المالية بين الجميع

نبه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدكار طرابلسي في بيان من “التداعيات التي قد تصيب العاملين في المؤسسات التربوية الخاصة من معلمين وعاملين، جراء استمرار قيام بعض المؤسسات بعدم دفع رواتبهم كاملة”.

وطالب طرابلسي الاثنين “وزارة التربية والتعليم العالي القيام برعاية اتفاق رباعي بين المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل ومصرف لبنان، بحيث يتحمل كل طرف فيه مسؤوليته في إيجاد حل عادل يساهم في الإبقاء على تقاسم الأعباء بين الجميع”.

وحذر طرابلسي من “تلازم خطر الطرد التعسفي الذي قد تلجأ إليه بعض المدارس وخطر انهيار القطاع التربوي الخاص”، داعيا الى “إعادة هيكلة المدارس الصغيرة المتعثرة وتجميعها وقيام الوزارة بعملها الرقابي بجدية للدفع باتجاه اعتماد الشفافية في موازنات هذه المدارس للحفاظ على القطاع التربوي الخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام