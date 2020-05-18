الخارجية الصينية: السفير الصيني لدى “اسرائيل” توفي لأسباب صحية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان الاثنين، ان سبب وفاة السفير الصيني لدى كيان العدو، “وفقا للمعطيات الأولية تعود لأسباب صحية”. وقال ليجيان، في مؤتمر صحفي ” توفي السفير الصيني لدى “إسرائيل”، دو وي، يوم17 أيار/مايو في تل أبيب، ووفقا للمعطيات الأولية، تعود أسباب وفاته المفاجئ، إلى مشاكل صحية، والسبب الأكيد للوفاة يحتاج لمزيد من الفحص”. وأعرب المتحدث عن تعازيه الحارة بوفاة الدبلوماسي.

والجدير بالذكر أن اعلام العدو، كان قد ذكر يوم امس، أن السفير الصيني لدى الكيان، “وجد ميتا في سريره، وأنه توفي خلال نومه، ونفي وجود أي علامات للعنف على جسده”. وأرسلت الصين فريقاً خاصاً لإجراء تحقيق لمعرفة أسباب وفاة الدبلوماسي وتنسيق عمل السفارة.

المصدر: سبوتنيك