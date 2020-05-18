ريابكوف: روسيا سترد على هجمات واشنطن العدوانية من دون الانزلاق إلى المواجهة

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإثنين، أن روسيا “سترد على هجمات واشنطن العدوانية في حال الضرورة بدون أن تنزلق إلى مواجهة”. وقال ريابكوف، خلال محاضرة في معهد موسكو للعلاقات الدولية، “نحن منفتحين على التعاون مع واشنطن في مجال واسع، إذا هم أظهروا استعدادهم للتعامل على أساس بناء والاحترام المتبادل”.

من جهة ثانية، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تستخدم أجهزة تنفس اصطناعية مقدمة من روسيا. وقال ريابكوف “بحسب اتفاق الرئيسين، في 1 نيسان/أبريل، تم إرسال طائرة ” أن-124″ محملة بمواد طبية من روسيا إلى نيويورك، بما في ذلك 45 جهاز تنفس اصطناعي و 15 ألف جهاز تنفس [ بسيط]، ومليون كمامة طبية. وشكر الجانب الأميركي بامتنان على هذه البادرة التضامنية، وإن كل هذه الوسائل، كما ذكر الزملاء الأميركيين، في وقت لاحق، يتم استخدامها لعلاج المرضى”.

المصدر: سبوتنيك