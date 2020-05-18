خريس: النهج المقاوم يحمي لبنان ويحصنه بمواجهة العدو الاسرائيلي

قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب علي خريس إن “اتفاق الذل والعار(اتفاق 17 ايار) مع الكيان الصهيوني الغاصب كان محاولة فاشلة لتغيير وجه لبنان العربي والقومي والوطني وجعله قاعدة امنية وسياسية لاستهدافات متعددة ابرزها النيل من صمود الجمهورية العربية السورية وانهاء القضية الفلسطنية”.

واضاف خريس الاثنين “لكن ابناء الإمام القائد السيد موسى الصدر بقيادة الرئيس نبيه بري استطاعوا أن يسقطوا هذا الاتفاق والى جانبهم العديد من المقاومين والوطنيين”، وتابع “قدمت يومها حركة أمل الشهداء والدماء من اجل إعادة لبنان إلى حضن المقاومة”.

وشدد خريس على “ديمومة النهج المقاوم الذي يحمي لبنان ويحصنه الى جانب القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني”، ولفت الى ان “العدو الإسرائيلي لن يتوقف يوما عن استهداف الوطن، رغم كل القرارات والأعراف الدولية، لكن المقاومة حققت انتصارا بارزا في مجال الصراع العربي الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام