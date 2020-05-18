اصابات “كورونا” في أفغانستان تتجاوز السبعة آلاف وفي اندونيسيا بلغت 18 ألف حالة

أكدت وزارة الصحة الأفغانية، أن عدد الإصابات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ازداد خلال 24 ساعة بـ408 ليبلغ 7072 حالة. ونقلت قناة “طلوع نيوز” مع عن بيانات لوزارة الصحة الأفغانية تأكيدها أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ازدادت خلال 24 ساعة بـ408 لتبلغ 7072 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 173 حالة، وتعافى منه 801 شخص. أما في أندونيسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد في إندونيسيا بلغ 18 ألف حالة. وقالت الوزارة في بيان، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، حدد الأطباء 496 حالة إصابة جديدة، وبالتالي، بلغ إجمالي عدد المصابين في إندونيسيا 18010 مصابا. وخلال عموم فترة الوباء، توفي 1191 شخصاً في البلاد وتم علاج 4324.

المصدر: سبوتنيك