الصحة العالمية تصدر وصايا للحفاظ على سلامة الطعام وسط تفشي فيروس كورونا المستجد

ما بين شراء المعقمات وأدوات التنظيف، يعيش غالبية الأشخاص وسط حالة من الوسواس حول كيفية الحفاظ على سلامة الطعام، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط أبرز التوصيات، التي يجب اتباعها، في المرة القادمة التي تخطو فيها باتجاه المطبخ.

وأوضحت الصحة العالمية أن الجراثيم الخطرة تنتشر على نطاق واسع، في التربة، والماء، والإنسان، حيث يمكن أن تتواجد على الأيدي والأواني، وربما على ألواح التقطيع. وبذلك، هناك احتمال انتقال هذه الجراثيم إلى الطعام وإصابة الإنسان بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.

حافظ على نظافتك

-اغسل يديك قبل تناول الطعام، واغسلهما مراراً وتكراراً أثناء إعداده

-اغسل يديك بعد الذهاب إلى المرحاض

-قم بتطهير جميع الأسطح المستخدمة لإعداد الطعام

وحذرت الصحة العالمية من الأطعمة النيئة، لاسيما اللحوم والدواجن والأطعمة البحرية، التي تحتوي أحياناً على جراثيم خطرة يمكن نقلها إلى الأطعمة الأخرى.. إذاً، ماذا يجب أن تفعل؟

الطعام النيء والطعام المطبوخ

-افصل بين الطعام النيء مثل اللحوم والدواجن والأطعمة البحرية وبين الأطعمة الأخرى

-استخذم أواني وأدوات منفصلة للأطعمة النيئة، مثل السكاكين وألواح التقطيع

-قم بتخزين الطعام في أوعية تفادياً لتماس الأطعمة النيئة والمطبوخة

وبحسب ما ذكره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، أوضحت الدراسات أن طبخ الطعام على حرارة 70 درجة مئوية، يمكن أن يساعد على ضمان سلامته.

وتشمل قائمة الأطعمة، التي تتطلب اهتماماً خاصاً، اللحم المفروم، وقطع اللحم الكبيرة، والدواجن التي تُطبخ بالكامل.

اطبخ الطعام جيداً

-اطبخ الطعام جيداً، لاسيما اللحوم، والدواجن، والبيض، والأطعمة البحرية

-اجعل الحساء يغلي، للتأكد من وصوله إلى حرارة 70 درجة مئوية

-سخن الطعام المطبوخ جيداً

ويمكن أن تتكاثر الجراثيم بسرعة فائقة، عند تخزين الطعام في درجة حرارة الغرفة. ولكن، يتباطأ نموها أو يتوقف عند إبقاء حرارة الطعام تحت 5 درجات مئوية أو فوق 60 درجة مئوية. ونوهت الصحة العالمية أن بعض الجراثيم قد تنمو تحت 5 درجات مئوية.

ضع الطعام في درجة حرارة مناسبة

-لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين

-ضع جميع الأطعمة المطبوخة في الثلاجة فوراً واحفظها تحت 5 درجات مئوية

-حافظ على سخونة الطعام المطبوخ، أكثر من 60 درجة مئوية، حتى موعد تقديمه

وأخيراً، من المهم اختيار الأطعمة الطازجة والسليمة، وغسل الفاكهة والخضار، خاصة إذا كنت ستأكلها نيئة. ويمكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل الغسل والتقشير، للتقليل من احتمالات التعرض للخطر. وبالطبع، لا تتناول الطعام بعد انتهاء تاريخ صلاحيته.

المصدر: سي ان ان