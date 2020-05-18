ألمانيا تسجل 177 إصابة و14 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الإصابات 174697 والوفيات7935 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2020 - 09:26

ألمانيا تسجل 177 إصابة و14 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الإصابات 174697 والوفيات7935

منذ 46 mins 18 May، 2020
معهد روبيرت كوخ في المانيا
أخبار دولية - المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بواقع 177 حالة، وهو أقل بثلاث مرات مما تم تسجيله في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174697 إصابة.

وبحسب المعهد زاد عدد الوفيات بواقع 14 ليرتفع الإجمالي إلى 7935 .

وأشارت بيانات المعهد إلى تعافي أكثر 154.6 ألف شخص .

ومقارنة باليوم السابق، فقد سجلت ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة.

وبحدود الساعة 05.30 (بتوقيت موسكو) ، أظهرت بيانات للمعهد ان ألمانيا سجلت حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبدون تسجيل وفيات ، لتعود لاحقا بتحديث بياناتها لتعلن عن تسجيل 177 إصابة ووفاة14 حالة .

المصدر: وكالة سبوتنيك

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