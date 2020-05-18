الصحة البرازيلية: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت 240 ألفا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2020 - 06:58
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الصحة البرازيلية: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت 240 ألفا
منذ 2 ساعة
18 May، 2020
كورونا في البرازيل
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