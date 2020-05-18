بينها الشطة الحمراء… 5 توابل تحميك من كورونا

ينصح خبراء الصحة باتباع نظام غذائي يساهم في تقوية الجهاز المناعي، لأنه يعتبر حائط الصد الأول لحماية الجسم من أي فيروسات أو ميكروبات قد تحاول مهاجمته، وفي مقدمته فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولأن الصيام في شهر رمضان، يشمل تغيير النظام الغذائي للإنسان ليكون محصورا في وجبتين يجب تناولهما خلال ساعات معدودة، فإنه يجب الاهتمام بتناول وجبات غذائية تساهم في حماية الجسم من الضعف، وخاصة الجهاز المناعي.

وأورد موقع “هيلث لاين” الأمريكي بعض أنواع التوابل، التي يجب الحرص على تناولها لمنح الجسم الحماية الكافية.

1- الكركم

يوجد في الكركم نسبة عالية من الكركمين، وهو مركب كيميائي يتميز بخصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا، بالإضافة إلى محتواه المرتفع من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

ومن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الكركم الحديد والفسفور والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، وفيتامينات “س – هـ – ك”، إضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، وهو يساهم أيضا في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

2- القرفة

تساهم القرفة في تنشيط الدورة الدموية وتحسين نسبة الكوليسترول بالدم وتنقية الجسم من السموم، كما تساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي ضد الفيروسات والميكروبات والجراثيم.

3- الكاري

يحتوي الكاري على اثنين من الفيتامينات المقوية للجهاز المناعي، والتي تجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، وهما فيتامينات “أ – سي”، كما يتميز بمحتواه العالي من فيتامين “بي 6″، المسئول عن إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الميكروبات والفيروسات.

4- الزنجبيل

يحتوي على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة والفيتامينات، وهو ما يجعله من التوابل الغنية بالعناصر الغذائية المقوية للجهاز المناعي، وعندما يحرص الإنسان على تناوله بالقدر المناسب يصبح الجسم أكثر قدرة على مكافحة الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

ويتم تناول الزنجبيل كمشروب ساخن أو إضافته إلى الأطعمة عند الطهي، وهو يعمل على تخفيف آلام الحلق ومنع إنتاج السيتوكينات الفيروسية التي تسبب الآلام والتورم.

5- الفلفل الحار “الشطة”

تحتوي على مضادات الأكسدة مثل مادة الكابسين، وتناولها يزيد من كفاءة الجهاز المناعي ضد الفيروسات والبكتيريا، وتعد الشطة الحمراء من التوابل الغنية بفيتامين “سي”.

ويساعد هذا الفيتامين على تقوية مناعة الجسم، ويقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويخفف من حدة الأعراض في حالة الإصابة بهما، لكنه يجب الحذر عن تناولها خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية معينة، ووفقا لإرشادات الطبيب.

المصدر: سبوتنيك