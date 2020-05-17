مستشفى الحريري: 10 نتائج إيجابية بينها 9 إعادة و17 حالة من بين 150 فحصا لعمال أجانب

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أنه أجرى 369 فحصا مخبريا: 219 فحصا جاءت 10 نتائج ايجابية، منها اعادة ل 9 فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس وإصابة واحدة جديدة، و150 لعمال أجانب مخالطين سجلت من بينهم 17 حالة ايجابية، مشيرا في المقابل إلى شفاء 4 حالات وعدم تسجيل حالات حرجة.

وفي ما يأتي نص التقرير:

– أجرى المستشفى 369 فحصا مخبريا: من أصل 219 فحصا جاءت 10 نتائج ايجابية، منها إعادة ل 9 فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس وإصابة واحدة جديدة. استقبل المستشفى مسحا قامت به وزارة الصحة ل 150 من العمال الأجانب المخالطين، أجريت لهم الفحوصات وسجلت من بينهم 17 حالة ايجابية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 27 إصابة.

– تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كل عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 177 حالة شفاء.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 8979610-76”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام