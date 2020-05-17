تحذير… 6 أطعمة ربما تكون غير صالحة للاستخدام داخل مطبخك

يحذر بعض خبراء التغذية من عدم الكشف الدوري على صلاحية الأطعمة التي تبقى لفترات طويلة داخل مطبخك، مشيرين إلى أن بعضها يمكن أن يصبح غير صالح للاستخدام، دون أن ندرك ذلك، ويكون له آثار ضارة على صحتنا.

ذكرت ذلك صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أشارت إلى أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وما تبع تلك الأزمة من إجراءات حظر وحجر صحي، أصبح الكثير من الناس يلجأون إلى تلك الأطعمة التي توجد في أرفف المطابخ، لاستخدامها دون أن يتأكدوا من مدى صلاحية استخدامها.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن تعفن الأطعمة هو دليل عدم صلاحيتها، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة لا تتعفن مهما طال وقت تخزينها، لكن ذلك لا يعني صلاحيتها للاستخدام في أي وقت، بينما توجد أطعمة أخرى مثل الملح والتوابل، وأشياء أخرى، لا يطرأ عليها أي تغيير مهما كان تاريخ الحصول عليها.

ولا يجب أن تغفل ربة المنزل عن فحص مكونات مطبخها باستمرار للتخلص من الأشياء منتهية الصلاحية، فإن بعض الأطعمة تعد نماذج لما يجب أن يتم الالتفات له داخل المطبخ.

1- التوابل والأعشاب

تفقد بعض التوابل رائحتها وتأثيرها بعد مرور فترات طويلة، ولذلك لا يجب أن تقوم ربات المنازل بتخزين التوابل والأعشاب لفترات طويلة، حتى لا تصبح غير صالحة للاستخدام دون أن تدرك.

2- الشوفان

تبلغ مدة صلاحية الشوفان 6 أشهر فقط، لأنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تفسد في وقت قصير جدا، ولذلك يجب عدم الاحتفاظ به وتناوله بعد تخزينه لفترات طويلة.

3- المكسرات

تحتوي المكسرات على الدهون والزيوت بنسب عالية ولذلك فإنه يجب تخزينها بشكل سليم بعيدا عن درجة الحرارة العالية، ومن المفضل ألا تزيد فترة تخزينها عن 5 أشهر حتى لا تصبح غير صالحة للاستخدام.

4- صودا الخبز

لا تتجاوز مدة صلاحية صودا الخبز عام واحد، حيث تفقد فعاليتها بعد تلك الفترة وتصبح غير صالحة للاستخدام، ولذلك لا يجب أن يتم تخزينها لفترات طويلة.

5- زيت الزيتون

يفقد زيت الزيتون نكهته وفوائده الصحية بعد المدة المحددة لحفظه، التي تصل إلى 24 شهرا، وليس كما يعتقد البعض أنه يمكن أن يبقى لسنوات دون أن تتغير أي من صفاته.

6- الدقيق

تبلغ مدة صلاحية الدقيق 6 أشهر مع ضرورة حفظه في مكان بارد كالثلاجة، لذلك لا يجب استخدامه بعد مرور هذه المدة، رغم أن البعض يعتقد أنه يمكن استخدام الدقيق بعد فترات طويلة من تخزينه.

المصدر: سبوتنيك