بلدية لبايا تمنع التجول في البلدة ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر بعد اصابة احد ابناء البلدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2020 - 17:42

بلدية لبايا تمنع التجول في البلدة ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر بعد اصابة احد ابناء البلدة بكورونا

منذ 32 mins 17 May، 2020
خريطة لبنان
لبنان

أصدرت بلدية لبايا بيانا بعد تأكدها من وجود إصابة بفايروس كورونا داخل مستشفى مشغرة وهو جندي في الجيش اللبناني من بلدة لبايا، وجاء في البيان انه “حفاظا على صحة أهلنا تعلن البلدية عن الإجراءات التالية :
1-يمنع التجول في البلدة ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر حتى اشعار آخر
2- تغلق كافة المحلات التجارية ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر
3-يمنع كافة انواع التجمعات وحتى داخل المنازل
4-تقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية وذلك غدا الإثنين الساعه العاشرة والنصف في مبنى البلدية
5-على كل من كان له علاقة مع المصاب البقاء في المنزل وعزل نفسه وسوف تقوم البلدية بمتابعة هذا الموضوع ويرجى الاتصال فورا برئيس البلدية
6- الالتزام بالضوابط الصحية وارتداء الكمامات ولبس الكفوف الصحية والنظافة الشخصية.
7- نتوجه الى الاخوة العسكريين بضرورة البقاء داخل منازلهم والالتزام بتعليمات قيادة الجيش.

المصدر: موقع المنار

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