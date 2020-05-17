بلدية الشويفات: نعمل على حل مشكلة مفرزة نفايات العمروسية

أصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات، البيان الآتي:”مع تفشي الروائح الكريهة المنبعثة من معمل فرز النفايات في العمروسية ولما تسببه من مضايقات للمواطنين تتواصل حركة رئيس البلدية زياد حيدر منذ عدة اسابيع، سعيا لمعالجة الأزمة التي تطال عددا كبيرا من السكان في المحلة، وذلك من خلال متابعة الموضوع مع المتعهد المشغل للمفرزة والتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار الذين أوضحوا بدورهم بأن الوضع الراهن والإقفال العام للبلد شل حركة الإستيراد من الخارج كون المفرزة بحاجة الى قطع غيار مستوردة، والأعطال التي أصابت تلك القطع تسببت بإنبعاث الروائح منها”.

أضافت: “يهم البلدية بأن تؤكد أنها في متابعة دائمة مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة الناتجة عن المفرزة حرصا على سلامة المواطنين وراحتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام