مراسل المنار: تأكد وجود إصابة بفيروس كورونا في مستشفى مشغرة وهو جندي في الجيش اللبناني

أفاد مراسل المنار في البقاع أنه “بعد التواصل مع إدارة مستشفى مشغرة فقد تأكد وجود إصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى وهو جندي في الجيش اللبناني من بلدة لبايا”.

وأشار الى أن بلدية لبايا أصدرت بيانا بهذا الخصوص أكدت فيه وجود حالة مرضية في البلدة مصابة بفيروس كورونا.

واعلنت البلدية عن الاجراءات التالية :

– يمنع التجول في البلدة ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر حتى اشعار آخر

– تغلق كافة المحلات التجارية ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر

– يمنع كافة انواع التجمعات وحتى داخل المنازل

– تقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية وذلك غدا الإثنين الساعه العاشرة والنصف في مبنى البلدية

– على كل من كان له علاقة مع المصاب البقاء في المنزل وعزل نفسه وسوف تقوم البلدية بمتابعة هذا الموضوع ويرجى الاتصال فورا برئيس البلدية

– الالتزام بالضوابط الصحية

– ارتداء الكمامات ولبس الكفوف الصحية والنظافة الشخصية

– نتوجه الى الاخوة العسكريين بضرورة البقاء داخل منازلهم والالتزام بتعليمات قيادة الجيش

المصدر: موقع المنار