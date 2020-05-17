الطقس في لبنان : موجة حرّ تستمر حتى يوم الخميس المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين صافيا وحارا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: موجة حر تصيب بلدان الحوض المتوسط من جنوب شرق ايطاليا مرورا باليونان وتركيا وسوريا ولبنان نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال أفريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها لشهر ايار ب 8 درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الاحد: مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الاثنين: صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الاربعاء: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 37 درجة، فوق الجبال من 22 الى 35 درجة، في الداخل من 19 الى 40 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ناشطة احيانا سرعتها بين 10 و 35 كلم بالساعة.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 65 في المئة.

– حال البحر: منخفض الى مائج. حرارة سطح الماء: 22 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية