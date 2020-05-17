مستشفى الحريري الجامعي: 6 نتائج إيجابية من بين 512 فحصا

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid-19، تسجيل 6 إصابات جديدة، من بين 512 فحصا.

وجاء في التقرير:

– أجرى المستشفى 512 فحصا مخبرية: جاءت 6 نتائج ايجابية وباقي الفحوصات سلبية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 21 إصابة.

– تم استقبال 15 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– لا تسجيل لحالات شفاء جديدة، ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 173 حالة شفاء.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

المصدر: الوكالة الوطنية