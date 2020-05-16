الحجار جال في شحيم وبرجا: نشكر وزير الصحة ومدير مستشفى الحريري لتجاوبهما واهتمامهما اللافت

تفقد عضو كتلة “المستقبل” النيابية، النائب محمد الحجار، مجريات فحوص pcr لأشخاص من بلدتي شحيم وبرجا في إقليم الخروب، مستهلا جولته بزيارة مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري التربوي في بلدة شحيم، حيث تفقد مركز الفحوصات التي تجريها جامعة LAU، بحضور النائب بلال عبد الله، ورئيس بلدية شحيم أحمد فواز، وأعضاء اللجنة الصحية في خلية الأزمة، وانتقل بعدها إلى مدرسة الإيمان في برجا، وإطلع أيضا على مجريات الفحوص، بوجود رئيس البلدية ريمون حمية، والخلية الصحية في البلدية.

وشكر الحجار في ختام جولته، جامعة LAU على “لفتتها لإجراء الفحوصات لعينات من بلدتي شحيم وبرجا، والتقدير موصول إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومديره ووزير الصحة، لتجاوبهما الدائم والإسراع في تلبيتنا طلب إجراء الفحوصات في برجا وشحيم، وفي إصدار نتائجها فجر اليوم لشحيم، واليوم عصرا لبرجا”، كما شكر “خلايا الأزمة واللجان الصحية في البلدتين للاجراءات المتخذة وللمهنية العالية المتبعة من قبلهم”، مثمنا جهود بلديات إقليم الخروب “الذين يقومون بعملهم بهمة عالية وبسواعد قوية، في محاولة منهم لاحتواء هذا الوباء”.

وتمنى الحجار على الأهل في الاقليم “ضرورة الوقاية لمواجهة وباء كورونا، وهم عودونا على حس المسؤولية العالي، لكي يتخطى الإقليم كما كل لبنان هذه الأزمة، ومفتاح الوقاية، هو في الإستخدام الإلزامي للكمامات في حال خروجهم عند الضرورة من المنزل، مع المحافظة على موجبات التباعد الإجتماعي”.

وكشف أنه “بعد إتصالنا بمعالي وزير الصحة وبمدير مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي، أخذنا وعدا بإجراء جولة أخرى للفحوصات الأسبوع القادم في شحيم ومزبود، وكذلك في كترمايا وبرجا عند الإقتضاء، ونحن نشكرهما لتجاوبهما السريع واهتمامهما اللافت”.

المصدر: الوكالة الوطنية