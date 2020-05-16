وزير الصحة: الوباء لا يزال ضمن مرحلة الاحتواء ويمكننا العودة إلى خطة تخفيف الإجراءات

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، إجراء أكثر من 3000 فحص PCR خلال فترة الإغلاق التام، مطمئنا إلى أن النتائج “كانت جيدة، وبرهنت أن الوباء لا يزال ضمن مرحلة الاحتواء ولم نصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي”.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن “الفحوصات كانت موجهة لمخالطين، وبطرق مدروسة، ولم تكن عشوائية”.

وقال حسن: “بهذه المعطيات يمكننا العودة إلى الخطة التي وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات التعبئة العامة، على أن يلتزم المواطنون بالإجراءات كي لا نضطر قسرا إلى فرض الإغلاق التام مرة جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية