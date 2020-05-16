الناجحون في وظيفة حارس أحراج ناشدوا عون توقيع مرسوم التحاقهم

ناشد الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة حارس أحراج في ملاك وزارة الزراعة، في بيان، رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التحاقهم بوظيفتهم.

وجاء في البيان: “نحن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة حارس أحراج في ملاك وزارة الزراعة، وبعد انتظار دام لاربع سنوات من تاريخ صدور النتائج، وبعد الوعود التي أنهكتنا والظلم الذي لحق بنا حتى أتى خبر توقيع مرسوم تعيين من قبل رئيس الحكومة حسن دياب بمثابة خبر أثلج قلوبنا، وبعد مباركة وزير الزراعة عباس مرتضى لنا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بوظيفتنا في انتظار إمضاء فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وإدراجها في الجريدة الرسمية”.

وناشد الناجحون رئيس الجمهورية “توقيع مرسوم إنصافنا ونحن أبناؤه الناجحون، فنحن الشباب آمنا في بلد العلم والكفاءة ووظفنا طاقاتنا العلمية كي نبقى في هذا البلد عبر امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وكلنا حملة شهادات دراسات عليا ومن الاجدى استفادة الدولة من طاقاتنا وخبراتنا، ونناشد فخامته توقيع مرسومنا لنلتحق بوظيفتنا في أقرب وقت ممكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم انتشار الحرائق، خوفا من نشوب الحرائق الهائلة الكارثية كما حصل في العام الفائت وانتشار الصيد العشوائي والجائر وانشغال المعنيين بجائحة كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية