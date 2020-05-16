حزب التوحيد العربي: وهاب سيتقدم بإخبار حول سوكلين ولا علاقة له بالرئيس السنيورة

اعتبرت أمانة الإعلام في “حزب التوحيد العربي”، في بيان، أن “هناك خطأ في الشكل والمضمون”، حول ما نشره أحد المواقع الالكترونية “من معلومات يزعم فيها أن رئيس الحكومة حسان دياب استدعى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب، وكلفه بتقديم إخبار بحق (الرئيس) فؤاد السنيورة وسوكلين”، مردفة “أن الصحيح هو أن الوزير (السابق) وهاب وضع الرئيس دياب بجو أنه سيتقدم بإخبار يتعلق بموضوع سوكلين نتيجة الفروقات الكبيرة في أسعار الكلفة: ففي حين كانت تعالج النفايات سابقا بكلفة 160 دولارا أصبحت اليوم تكلف 56 دولار، وذلك بفرق تبلغ قيمته ملياري دولار عند مقارنة الأسعار منذ التسعينات وحتى اليوم”.

وإذ نفت صحة ما أورده الموقع “جملة وتفصيلا”، أكدت “أن الإخبار الذي سيقدمه الوزير (السابق) وهاب لا علاقة له بالرئيس السنيورة”، داعية وسائل الإعلام “إلى توخي الدقة والشفافية عند نقل المعلومات، والابتعاد عن رمي الاشاعات وتلفيق الأخبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية