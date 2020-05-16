العمل الاجتماعي في حزب الله بمنطقة صيدا واصل تأمين المستلزمات المعيشية لمستحقيها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2020 - 20:52

العمل الاجتماعي في حزب الله بمنطقة صيدا واصل تأمين المستلزمات المعيشية لمستحقيها

منذ 1 ساعة 16 May، 2020
علم حزب الله
لبنان

واصل العمل الاجتماعي في حزب الله في منطقة صيدا الجنوبية نشاطه ضمن حملة “ارادة وايمان” من خلال لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان لتأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وجدد العمل الإجتماعي للحزب في منطقة صيدا توجيه الشكر “لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، داعيا الى “المساهمة بكسوة العيد للأطفال الأيتام والفقراء مع إقتراب موعد حلول عيد الفطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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