كورونا في الأردن.. ‏لا إصابات بين المقيمين و11 إصابة قادمة من الخارج

اعلنت السلطات الاردنية انه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا المستجد في البلاد، بينما سجلت 11 إصابة لقادمين من الخارج.

وأشارت السلطات الى أن الإصابات القادمة من الخارج توزعت بين حالة لأردني عائد من دبي متواجد في الحجر الصحي و10 سائقي شاحنات.

ولفتت السلطان الى ان 5 من سائقي الشاحنات المصابين أردنيين و5 من جنسيات غير أردنية تم التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتى الآن 607 إصابات مؤكدة، وسجلت 3 حالات شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الحالات قيد العلاج 132 حالة.

المصدر: روسيا اليوم