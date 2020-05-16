بلدية كوسبا: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2020 - 19:08

بلدية كوسبا: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة

منذ 31 mins 16 May، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت بلدية كوسبا بقضاء الكورة شمال لبنان في بيان لها السبت أنه “تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة لعاملة منزلية، وهي موجودة منذ نهار الثلاثاء في مستشفى طرابلس الحكومي”، ولفتت الى انها أبلغت وزارتي الصحة والداخلية”.

واشارت البلدية الى انها “ستقوم بإجراء ثلاثة فحوص لأشخاص قد تخالطوا مع المصابة غير أصحاب المنزل الذين تعمل لديهم والذين قد أجروا فحوصهم البارحة وهم بانتظار النتيجة يوم غد، كما انهم في الحجر المنزلي الالزامي”.

ودعت البلدية “من كل شخص قد تخالط مع المصابة أن يبلغها على الرقم 445744- 03 لكي تجري له الفحص”، وشددت على “ضرورة التزام المنازل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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