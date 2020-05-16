كورونا في بريطانيا.. 468 وفاة جديدة و3451 إصابة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية السبت عن تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في المملكة المتحدة ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (384 وفاة).

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3451 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” (مقابل 3560 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 240161.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.

المصدر: روسيا اليوم