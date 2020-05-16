الصحة اليمنية: إصابتان جديدتان بكورونا في صنعاء

أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بأمانة العاصمة صنعاء.

وأوضحت الوزارة السبت أن “الحالتين هي لرجل عمره ٤٥ سنة وامرأة عمرها ٣٨ سنة”، وأكدت أن “الحالتين تماثلتا للشفاء”.

ودعت الوزارة “أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والالتزام بالإجراءات الإحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا وتكثيف التوعية الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع”، وشددت على “المواطنين بلبس الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل واهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمقدار متر على الاقل”.

ونبهت الوزارة الى “عدم الانصياع والانجرار وراء الشائعات التي تؤدي الى القلق والارهاب الاعلامي العالمي”، ولفتت الى ان “وزارة الصحة المصدر الوحيد لاستقاء المعلومات”، ودعت “المواطنين الى تجنب اماكن الازدحام والاسواق والمولات والمحلات التجارية”.

المصدر: موقع انصار الله