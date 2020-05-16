بلدية كترمايا تعلن عن إجراء فحص الـPCR الاثنين

أعلن رئيس بلدية كترمايا(قضاء الشوف) يحيى علاء الدين أن “فريقا متخصصا من مستشفى صيدا الحكومي الجامعي، وبمتابعة مباشرة مع النائب بلال عبد الله، وبعد التواصل مع وزارة الصحة العامة، ومديرتي ثانوية ومدرسة كترمايا الرسميتين، سيقوم بإجراء فحص ال PCR لكل شخص صرح للبلدية بإحتكاكه أو مخالطته أو إجتماعه مع بنت البلدة المصابة أو مع أي شخص مصاب آخر، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 18/5/2020، في مدرسة كترمايا الرسمية مفرق كترمايا – المعنية”.

ودعا علاء الدين “المعنيين الى الحضور في الوقت المحدد، والإبلاغ عن أي حالة مشتبها بإصابتها بأسرع وقت ممكن لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة”، وأضاف “لن يسمح لأي شخص من الدخول إلى المدرسة غير مسجل اسمه في لائحة البلدية، منعا للأحراج ومن أجل عدم الإكتظاظ حرصا على سلامة الأهالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام