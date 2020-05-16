اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خروقاتها لاتفاق الحديدة، كما شن طيران العدوان 25 غارة على محافظات حجة ومأرب والجوف، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان في الحديدة ارتكبت 52 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من بينها 31 خرقا بمختلف الأعيرة النارية وتسعة خروقات بـ92 قذيفة مدفعية”، وتابع “كما تضمنت الخروقات تحليق خمس طائرات تجسسية وتحليق لطائرة حربية في أجواء حيس”.

ولفت المصدر الى أن “طيران العدوان شن في محافظة حجة ثلاث غارات على جمارك حرض وغارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي”، وأفاد أن “طيران العدوان استهدف بأربع غارات قرية الخسف بمديرية الحزم وبغارة مديرية خب والشعف في محافظة الجوف”، وتابع انه “في محافظة مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل”.

المصدر: موقع انصار الله