الكويت تواصل تسجيل معدلات يومية مرتفعة للإصابات والوفيات بوباء “كوفيد 19”

واصلت أعداد المصابين والمتوفين اليومية بفيروس “كورونا” المستجد في الكويت الارتفاع، اليوم السبت؛ حيث أكدت وزارة الصحة إصابة 942 شخصا جديدا، وتسجيل 11 حالة وفاة. وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ “كوفيد 19” في الكويت إلى 13802 حالة؛ فيما بلغ العدد الكلي للوفيات جراء تداعيات المرض 107 حالات. وبلغ مجموع الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية 9852 حالة؛ من بينها 169 حالة حرجة. وسجلت وزارة الصحة الكويتية تعافي 203 أشخاص من وباء “كوفيد 19″؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 3843 حالات. وليس بعيدا عن الكويت، سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم، حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي هذه الحالات في السلطنة إلى 21 حالة.

المصدر: سبوتنيك