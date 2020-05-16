وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: 4 إصابات بكورونا من الوافدين

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان عن تسجيل 4 حالات مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها بوباء كورونا وافدة من إحدى الدول الأفريقية.

كما صدرت نتيجة الحالة المشتبه بها التي سجلت أمس وهي سلبية، ولم تسجل اليوم أي حالة مشتبها بها، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 35 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 27 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وقد تماثل ستة منهم الى الشفاء بشكل تام.

وأشارت وحدة ادارة الكوارث الى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج ال PCR الخاصة بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وشددت الوحدة أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت وحدة جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام