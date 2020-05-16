ترامب يقيل مفتشا في وزارة الخارجية الأميركية كان يجري تحقيقا بشأن بومبيو

صرح نائب ديموقراطي أن دونالد ترامب أقال ليل الجمعة السبت مفتشا في وزارة الخارجية فتح تحقيقا حول وزير الخارجية مايك بومبي، معتبرا أن قرار الرئيس الأميركي قد يكون “عملا انتقاميا غير قانوني”.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المفتش العام ستيف لينيك أقيل ليل الجمعة السبت بدون أن تذكر أي سبب.

وقال النائب إليوت إنجيل أنه علم أن لينيك أطلق تحقيقا حول بومبيو، مضيفاً أن “إقالة لينيك في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني”.

وأوضح مساعد أحد النواب الديموقراطيين في الكونغرس طالبا عدم كشف هويته، أن لينيك كان يحقق في شكاوى تفيد أن بومبيو استغل شخصا عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.

ويقوم بومبيو بالعديد من الرحلات في العالم في طائرة الحكومة، برفقة زوجته سوزان بومبيو، ما يثير استياء لأنها لا تتمتع بأي دور سياسي.

وذكرت شبكة “سي ان ان” العام الماضي أن مبلغا اشتكى من أن جهاز الأمن الدبلوماسي المكلف الحماية خلال الرحلات عليه الاهتمام بكلب العائلة مثلا أو الوجبات الغذائية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن لينيك “عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي”.

وأضافت “على الرئيس قطع عادة الانتقام من الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين، لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية