التضخم يقفز إلى نحو 99 بالمئة في السودان بسبب ارتفاع اسعار الغذاء

ارتفع معدل التضخم في السودان الى نحو 99 بالمئة في نيسان/ابريل مقابل 82 بالمئة في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للاحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في نيسان/ابريل 98.81 بالمئة مقارنة بـ 81.64% في آذار/مارس بارتفاع قدره 17.17%”.

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011. يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة باسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 نيسان/ابريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. نحو ستين مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل ان ترفعها في 2017 لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة “الدول الراعية للارهاب” ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأعلن برنامج الاغذية العالمي في شباط/فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون الى مساعدات انسانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية