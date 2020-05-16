الجيش اللبناني : توقيف أشخاص يعملون في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “من خلال متابعتها لإحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال في صورة غير قانونية، من خلال إرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين. ومن خلال ما أدلى به من اعترافات عن طرق تحويله الأموال من لبنان، توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية.

وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، نفذت قوة من مديرية المخابرات عمليات دهم متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوريا و3 لبنانيين)، وضبطت الحواسيب والأجهزة الخلوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

لا يزال التحقيق مستمرا مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام