ترش على الأسطح… مادة تحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2020 - 13:28

ترش على الأسطح… مادة تحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

منذ 35 mins 16 May، 2020
كورونا2
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت دراسة عن وجود مادة مضاد للجراثيم ترش على كل الأسطح، وتحمي من فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى 90 يوما.

وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية، تراجعت نسبة الفيروسات بنسبة 90% في غضون 10 دقائق وبنسبة 99.9 % بعد ساعتين من رش المادة.

وأوضح تشارلز جيربا عالم البيولوجيا المجهرية في الجامعة والمعد الرئيسي للدراسة أن هذه التكنولوجيا “هي التطور الكبير المقبل في احتواء الوباء”.

وأضاف “أرى أنها مهمة خصوصا للأسطح المستخدمة بكثافة مثل قطارات الأنفاق والحافلات التي تعقم بانتظام لكن الأشخاص الذين يتعاقبون عليها يعيدون تلويثها”.

وأوضح “هذه التكنولوجيا لا تحل مكان التنظيف والتعقيم العاديين بل تحمي في المراحل الفاصلة بين عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة”.

وتعمل المادة على إحداث تغييرات في بروتينات الفيروس، لتهاجم الطبقة التي تحميه وتفتك به.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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