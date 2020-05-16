الإصابات بـ “كوفيد-19” في روسيا تتجاوز 272 ألف حالة توفى من بينها 2573

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تسجيل 119 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء “كوفيد-19″، في ارتفاع طفيف بـ6 حالات عن الأمس، ليبلغ الإجمالي 2573 حالة. وقال مقر عمليات مكافحة الفيروس، في بيان السبت “روسيا تسجل 119 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، والإجمالي يبلغ 2537 حالة”. وأضاف أن “روسيا سجلت 9200 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ(10598) أمس، والإجمالي يرتفع إلى 272043 حالة”. وتابع “تعافي 4696 حالة كانت مصابة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين يصل إلى 63166”. وأكد “العاصمة موسكو تسجل 3505 إصابة جديدة بكورونا، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه أقل من 5 آلاف حالة”.

المصدر: سبوتنيك