الطقس نهاية الاسبوع مشمس مع ارتفاع إضافي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد مشمسا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في الجنوب. ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– اليوم السبت: مشمس مع إرتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية وانخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء إعتبارا من المساء. كما نحذر من خطر إندلاع حرائق في الأحراج.

– الأحد: مشمس مع إرتفاع إضافي في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب.

– الإثنين: صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على السواحل من 18 إلى 36 درجة، في الجبال من 22 إلى 35 درجة وفي الداخل من 18 إلى 40 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 75%.

– حال البحر: منخفض الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية