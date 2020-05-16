بلدية طهران تعتزم انشاء 550 كم من الممرات المخصصة للدراجات الهوائية

اعلن مدير وحدة تطوير انظمة النقل النظيف في بلدية طهران يعقوب آزادة دل، عن خطة لانشاء 550 كم من الممرات المخصصة للدراجات الهوائية في العاصمة حتى العام 2022 .

وقال آزادة دل في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء “فارس” انه وفقا للخطة المرسومة المصادق عليها من قبل بلدية طهران في العام 2018، يجب ان يضاف 5 كم سنويا لكل منطقة في العاصمة طهران (تضم 20 منطقة) لغاية العام 2022 لممرات الدراجات الهوائية.

واضاف، ان هذه الخطة الخمسية حققت تقدما نسبيا الا ان التوقعات لم تتحقق لغاية الان.

واشار الى حاجة العاصمة الى 550 كم من ممرات الدراجات الهوائية وقال، ان قسما كبيرا من الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع يتم توفيره من قبل بلديات المناطق نفسها في العاصمة.

واوضح بان هنالك الان في العاصمة طهران 180 كم من ممرات الدراجات الهوائية، معربا عن الامل بان يبلغ 550 كم لغاية العام 2022 .

ولفت الى ان العمل في انشاء هذه الممرات تسارع خلال شهر آذار/مارس نظرا لخلو الشوارع نسبيا من السيارات بسبب ظروف كورونا الا ان العمل تباطأ الان لعودة الازدحام بعد تجميد القرار المعمول به عادة في منع دخول السيارات الخصوصية الى مركز العاصمة، وذلك في اطار سياسة خفض استخدام وسائط النقل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر: وكالة فارس