ألمانيا تشهد أكبر ركود اقتصادي لها منذ أكثر من 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

شهد الاقتصاد الألماني والذي يعد واحدًا من اكبر اقتصادات العالم، انكماشًا وصل إلى 2.2% في الربع الأول من 2020 الجاري، فيما دخل ركود تاريخي هو الأكبر له منذ 10 سنوات، حسبما أعلن البرت براكمان المسؤول في مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الجمعة.

وقال براكمان، في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يتسارع التباطؤ الاقتصادي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الربع الحالي.

وعلى الرغم من أن انتشار فيروس كورونا، لم يكن له حتى الآن تأثير كبير على الناتج الاقتصادي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، إلا أن هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008/2009.

وأضاف براكمان، أن معظم التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 10% في الربع الثاني من العام الجاري، لكن المدى الدقيق للركود يعتمد جزئياً على تخفيف القيود على الحياة العامة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التدابير التي ستعلنها الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد.

المصدر: سي ان ان