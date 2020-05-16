الرئيس حسن روحاني: مراسم يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ستكون بالسيارات والآليات وستدار هذه المسيرات من قبل حرس الثورة الاسلامية وستكون حركة اعلامية وتبليغية لاحياء ذكرى هذا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2020 - 11:22

الرئيس حسن روحاني: مراسم يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ستكون بالسيارات والآليات وستدار هذه المسيرات من قبل حرس الثورة الاسلامية وستكون حركة اعلامية وتبليغية لاحياء ذكرى هذا اليوم

منذ 16 mins 16 May، 2020
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