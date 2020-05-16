شركة الخطوط الجوية “لاتام” تعلن إلغاء 1400 وظيفة في عدد من البلدان

أعلنت شركة الخطوط الجوية التشيلية “لاتام إيرلاينز” الجمعة إلغاء 1400 وظيفة في فروعها في تشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو، وذلك على خلفية الانخفاض الكبير في عملياتها جراء جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة روبرتو ألفو في بيان إن “آثار كوفيد-19 عميقة، وتقليص حجم مجموعة لاتام (أمر) حتمي لحماية قابليتها للبقاء في المدى المتوسط”، واصفا هذا القرار بأنه “صعب”.

في نيسان/أبريل، كانت الشركة أعلنت انخفاضا بنسبة 95% في أنشطتها، ونشأت من اندماج بين “لان” التشيلية و”تام” البرازيلية.

وتسير “لاتام” رحلات إلى 145 وجهة في 26 دولة، وهي متواجدة بشكل مباشر في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو.

قبل الجائحة، كانت الشركة تؤمن نحو 1400 رحلة يوميا، وتقل أكثر من 74 مليون راكب سنويا.

وقد تضررت صناعة الطيران في كل أنحاء العالم بشدة جراء فيروس كورونا المستجد، لأنها تأثرت مباشرة بإجراءات الحجر وإغلاق الحدود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية