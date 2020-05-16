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May 16 2020 - 09:12

جونز هوبكنز: 1680 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

منذ 52 mins 16 May، 2020
وفيات كورنا في الولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 87.493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة، كما أشارت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1.442.924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس عن أمله في التوصل بحلول نهاية السنة للقاح ضد كورونا المستجد الذي يواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب “نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربما في وقت أقرب، نحن نحرز تقدما مذهلا”، لكنه خفف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحافي من التفاؤل، فقال “لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح، لكن لقاحا سيكون أمرا رائعا”.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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