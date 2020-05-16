سانا : سماع دوي انفجار في مدينة حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2020 - 03:32

سانا : سماع دوي انفجار في مدينة حلب

منذ 1 ساعة 16 May، 2020
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