اتصال بين الرئيس لحود وزاهر الخطيب و تشاور بالأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة انتشار وباء كورونا والأزمات المالية

وزعت رابطة الشغيلة بيانا جاء فيه:”بعد اطلاع فخامة الرئيس العماد أميل لحود على الفيديو(المرسل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي) المعد عن النائب زاهر الخطيب تحت عنوان “مسيرة فكر ونضال”، تم اتصال بين فخامة الرئيس لحود والنائب زاهر الخطيب حيث تشاورا بالأوضاع المعيشية للمواطنين والقلق المستمر من خلال ما آلت إليه الحالة الاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة انتشار وباء الكورونا والأزمات المالية المستحكمة في الواقع اللبناني وتداعياتها ومخاوف المواطنين عامة في ما يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.وكانت مناسبة وجدانية بين فخامة الرئيس لحود والنائب الخطيب عند استحضار ذكريات الزمن الجميل زمن القيم الوطنية والأخلاقية والقومية التي كان فيها اللواء جميل لحود والنائب الأستاذ أنور الخطيب، ركنين أساسين في مسار العمل والنضال الوطني آنذاك.

اضاف البيان ” ان المعارك الوطنية الكبرى التي خاضها جميل لحود وأنور الخطيب في سبيل إحقاق العدالة الاجتماعية الشاملة على مستوى الوطن اللبناني، والعمل على إقرار القوانين المتعلقة بحماية حقوق العمال والكادحين وتنظيمهم ضمن الأطر النقابية في وجه توحش الرأسمالية اللبنانية في ستينات القرن الماضي لا يزال مثلا ومثالا للمناضلين والمكافحين من اجل الفقراء وتأمين لقمة العيش الكريمة والحقوق الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية. منذ تلك الأيام كانت رؤيتهم التقدمية سابقة لعصرهم في ما يتعلق بقانون العمل وضمان الشيخوخة وحماية حقوق المرأة ووضع قانون انتخابي عصري خارج الأطر الطائفية والمذهبية يتلاءم مع الواقع الوطني اللبناني. هذه المدرسة الوطنية والأخلاقية العظيمة التي أسسها نضال اللواء جميل لحود والنائب أنور الخطيب أثمرت في الأجيال القادمة، انتماء إليها لخيرة السلف” .

في الختام، أشاد الرئيس اميل لحود “بالمستوى التقني العالي للفيديو شكلا ومضمونا المعبر عن حقيقة وأهمية النائب زاهر الخطيب ونضاله الوطني”.

وشكر النائب زاهر الخطيب اهتمام الرئيس لحود وحرصه الدائم على الأوادم والأخيار وهو رئيسهم في وطننا لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام